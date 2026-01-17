94 yaşında hayatını kaybeden eski Rum Yönetimi Lideri Yorgos Vasiliu’nun cenazesi, bugün Lefkoşa’nın Strovolos bölgesindeki Ayasofya Katedrali’ne getirildi.

Vasiliu’nun naaşı, top arabası üzerinde katedrale taşınırken, tören top atışlarıyla karşılandı. Yas kortejine, Vasiliu’nun eşi Androula Vasiliu öncülük etti. Cenaze töreni saat 13.00’te başladı; defin işleminin ise Aglandjia Belediye Mezarlığı’nda yapılması planlandı.

CUMHURBAŞKANI Tufan Erhürman DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cyprus Mail de yer alan habere göre Cenaze törenine mevcut hükümetin tüm kabine üyelerinin yanı sıra Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eski Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat katıldı.

Törende, görevdeki Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Tasos Christofides ve Vasiliu’nun oğlu Evelthon Vasiliu’nun birer konuşma yapması bekleniyor.

Androula Vasiliu, cuma günü yaptığı açıklamada, eşinin ikinci bir dönem başkanlık yapması halinde Kıbrıs’ın bugün çok farklı bir noktada olacağını söylemişti. Vasiliu, “Cumhuriyeti kurdu ve modern devletin temellerini attı. 1993 seçimlerinde Glafkos Klerides’e çok az bir oy farkıyla kaybetmesi, başlattığı reformları tamamlamasını engelledi” demişti.

“Birkaç yüz oyla çalışmalarını sürdürme fırsatını kaçırdı. İkinci bir dönemle Kıbrıs çok farklı olurdu” ifadelerini kullanan Androula Vasiliu, eşini hedeflerine kararlılıkla bağlı bir işkolik olarak tanımlamış, vefatının ardından gösterilen yoğun ilginin de toplumun katkılarını takdir ettiğini ortaya koyduğunu belirtmişti.

Öte yandan taziye defteri de çok sayıda üst düzey isim tarafından imzalandı. Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis, Vasiliu’nun “hayatının sonuna kadar Kıbrıs sorununun çözümü ve vatanın yeniden birleşmesi için çaba gösterdiğini” yazdı.

Eski Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ise Vasiliu’yu “Kıbrıs’ın modern siyasi tarihinde simgesel bir figür” olarak niteleyerek, devletin modernleşmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü için kararlılıkla çalıştığını vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu da Vasiliu’nun, kamu üniversitesinin kurulmasına öncülük ettiğini, ülkenin bilimsel, ekonomik ve kültürel gelişimine önemli katkılar sunduğunu ve Kıbrıs’ın Avrupa Birliği sürecinde temel rol oynadığını ifade etti. Dimitriu, Vasiliu’nun ardından “doldurulması güç bir boşluk ve ağır bir siyasi miras” kaldığını kaydetti.