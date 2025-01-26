Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği projesi olan “Vebal-Beddua” adlı kısa film Kuala Lumpur Uluslararası Filim Akademisi Ödülleri (KLIFA Awards) için seçki aldı.

Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği’nden verilen bilgiye göre, Vebal-Beddua adlı kısa film, New York merkezli festival ekibi tarafından hayata geçirilen KLIFA Awards, için "Barış" kategorisinde seçki aldı.

Ödül töreninin 7 Kasım 2025’te gerçekleşeceği, filmin gösterimi ise 8 Kasım’da Malezya’da yapılacak.

Yönetmenliğini Müge Günay’ın, senaryo yazarlığını Şafak Yolcu’nun, yapımcılığını ise Yusuf Darbukacı’nın üstlendiği yapımda, Lefkoşa’nın simalarından rahmetli Abit Yıldırım’ın ailesinin yaşam hikayesi anlatılıyor.

Film bir Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği projesi ve Şafak Yolcu’nun “Vebal” adlı romanın bir kısmından uyarlandı. Filmde, barış kavramı üzerinden geçmişle bir köprü kuruluyor.

Başrollerini Mehmet Yörükoğlu ve Yeşim Kumral’ın paylaştığı filimin, görüntü yönetmenliğini Ergün Kemaneciler, sanat yönetmenliğini de Ayşe Şirin Taşgın yaptı.

Yönetmen Müge Günay, film hakkında şöyle dedi: "Bu filmde sadece bir ailenin hikayesini değil, aynı zamanda barışın insan hayatındaki dönüştürücü gücünü anlatmaya çalıştık. Bu seçki, emeklerimizin karşılık bulduğunu gösteriyor ve bizleri gururlandırıyor. Tüm ekibin yüreğine, emeğine sağlık."