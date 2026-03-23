Meteoroloji Daire'sinden verilen bilgiye göre alçak basınç sistemi ile buna bağlı cephe sisteminin etkili olması bekleniyor. Bu meteorolojik durum kapsamında 23 Mart Pazartesi günü havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi öngörülüyor.

Periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığının iç kesimler ve sahillerde 17–20 derece dolaylarında seyretmesi beklenirken, rüzgârın ilk günlerde güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.