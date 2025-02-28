Meteoroloji Dairesi, yarın ve haftaya çarşamba günü sağanak yağmur beklendiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 1 – 7 Mart tarihleri arasında bölge, Alçak Basınç Sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu öğleye kadar doğu kesimler hafif sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, pazartesi ve salı parçalı bulutlu, çarşamba parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, diğer günler de parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 – 21 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri Kuzey ve Batı yönlerden, diğer günlerde ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.