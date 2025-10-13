Meteoroloji Dairesi hafta boyunca en yüksek sıcaklığın iç kesimlerde 27–30, sahillerde ise 23–26 derece dolaylarında seyredeceğini belirtti.

Meteoroloji Dairesi’nin 14–20 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca genelde parçalı bulutlu olacak, yağmur beklenmiyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, periyodun son günlerinde zaman zaman kuvvetli esecek.