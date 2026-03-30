Geçitkale’de bir parselasyon alanı içerisinde, aydınlatma direği monte ettiği sırada, konu direğin havadan geçmekte olan yüksek gerilim elektrik kablolarına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan 43 yaşındaki Erol Demir hayatını kaybetti.

Erol Demir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yardım amacıyla Erol Demir’in yanında bulunan 15 yaşındaki Aras Demir de elektrikten etkilendi. Aras Demir, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk servisinde müşahede altına alındı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.