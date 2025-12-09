Yağmur Nedeniyle Oluşan Su Taşkınları Nedeniyle Lefkoşa Bölgesi Trafiğe Kapalı Yollar...

* Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun, gece kulüpleri bölgesi su taşkını nedeniyle, Türkeli Çemberinden Lefkoşa istikametine geliş yönü trafiğe bağlı kapalı. sürücüler Alayköy yönüne yönlendiriliyor.

* Güzelyurt - Lefkoşa Anayolunun Ağıllar Çemberi ile Gönyeli Çağaloğlu Işıkları (Belediye Bulvarı ile kesiştiği nokta) arası gidiş geliş trafiğe kapalı

* Ortaköy Hastane Çemberi ile Ortaköy Trafik Işıkları arası,

* Hastane Çemberi ile Acil Durum Hastanesi arası,

* Hastane Çemberi ile Etik ve Başkent Hastanesi yolu trafiğe kapalı

* Gönyeli Şht Hüseyin Amca Caddesi ile

* Lefkoşa - Güzelyurt Anayolunun Gönyeli Alt Geçidi trafiğe akışıba kapalı bulunmaktadır.