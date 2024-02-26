Ülkede son bir hafta içinde beş yangın çıktı, çıkan yangınlar sonucu yaklaşık 339 bin 500TL’lik zarar oluştu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün itfaiye raporuna göre, 19-25 Şubat tarihlerini kapsayan sürede, KKTC’de toplam beş yangın çıktı, 14 hususi servis olayı meydana geldi. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 339 bin 500 TL olarak hesaplandı.

Beş yangından ikisi Girne’de, diğerleri ise Gazimağusa, Lefkoşa Çağlayan bölgesi ve Geçitkale’de çıktı. Yangınların muhtemel sebebi arasında, “kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılan ve evin elektrik aksamındaki aşırı yüklenme” yer aldı.

Ülkede son bir haftada itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 19 hususi servis olayı ise “ağaçta mahsur kalan kedilerin, derin su kuyusu ve evin odasında mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması” olarak yer aldı.