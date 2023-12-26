Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ayer Yarkıner paylaşımında, bir çuval vidayla tutturularak hareket edebilen demir yığınlarından trafikte çok olduğunu belirterek “Bu nasıl bir cesaret, bu cesaretin kaynağı cehalet ve mevzuat eksikliği” ifadelerini kullandı.

Yarkıner’in paylaşımı şöyle:

“Ülkemizde araç güvenliğinin ne olduğu halen daha bilinip yasallaştırılmıyor. Trafikte araç güvenliği için ihtiyacın ne olduğunu söyledik ve yazdık.

Bu demir yığını neden karayolunda görülüyor? Bu nasıl bir cesaret, bu cesaretin kaynağı cehalet ve mevzuat eksikliği. Bu ve bunun gibi demir yığınları ilk defa yola çıkmadı son defa da çıkmayacak. Neden hala daha regülasyonları çağdaş hale getirmiyorsunuz? Bu aracın yurt içine girmesine neden müsaade ediyorsunuz? Hiç mi umurunuzda değil?

Bu aracın gümrükten çıkmasına, ithaline kim izin verdi?”