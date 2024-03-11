Türkiye Liselerarası Basketbol Şampiyonası 8’li finallerinde mücadele eden Yakın Doğu Koleji ilk maçını kaybetti.
İstanbulda başlayan şampiyonada B Grubu’nda yer alan Yakın Doğu Koleji ilk maçında İstanbul bölge ikincisi özel Şişli Bilim Doğa Anadolu Lisesine 108-75 mağlup oldu.
Yakın Doğu Koleji yarın ikinci maçında İstanbul Esenkent Okyanus Anadolu Lisesi ile oynayacak.
YDK mağlup
Türkiye Liselerarası Basketbol Şampiyonası 8’li finallerinde mücadele eden Yakın Doğu Koleji ilk maçını kaybetti.
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