Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) “güvenlik” konularını görüşmek amacıyla Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Arıklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, YDP’nin yarın gerçekleştirilecek olağanüstü Meclis toplantısına katılmayacağını duyurdu.

“KKTC DÜNYANIN EN GÜVENLİ ÜLKELERİNDEN BİRİDİR”

Arıklı, daha önce yaptıkları açıklamada da belirttikleri gibi, bazı endişe verici kriminal vakalar yaşanmasına rağmen KKTC’nin, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu savundu.

Bu değerlendirmeyi rakamların da ortaya koyduğunu belirten Arıklı, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerin mevcut verilere dayandırılması gerektiğini ifade etti.

“GÜVENLİK SIKINTISI VAR DEMEK SORUMSUZLUKTUR”

KKTC’nin turizm ve yükseköğrenim ağırlıklı bir ülke olduğuna dikkat çeken Arıklı, ülkenin güvenlik açısından sıkıntılı olduğu yönünde bir iddiada bulunulmasını eleştirdi.

Arıklı, bu tür iddiaların özellikle Cumhuriyet Meclisi kürsüsünde “şov amaçlı” dile getirilmesinin sorumsuzluk olduğunu savundu.

“CUMHURİYET GÜVENLİK KURULU TOPLANSIN”

Ana muhalefet partisi liderine tavsiyede bulunan Arıklı, güvenlik konusundaki endişe ve önerilerin Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nda ele alınmasının daha uygun olacağını belirtti.

Arıklı, ana muhalefet liderinin Cumhurbaşkanı’na başvurarak Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun toplantıya çağrılmasını istemesini önerdi.

“Sayın Başkanın ‘Güvenlik’ ile ilgili endişelerini ve tavsiyelerini orada dile getirmesi daha şık olacaktır” diyen Arıklı, güvenlik konusunun ilgili kurulda değerlendirilmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

“ŞOV VE POPÜLİZM MAKSATLI TOPLANTIYA KATILMAYACAĞIZ”

Arıklı, YDP’nin yarınki olağanüstü Meclis toplantısına ilişkin kararını da kamuoyuyla paylaştı.

Arıklı açıklamasını, “YDP olarak, şov ve popülizm maksatlı yarınki olağanüstü toplantıya katılmayacağımızı kamuoyuna duyururuz” ifadeleriyle tamamladı.

Arıklı'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Ana Muhalefet Partisi CTP, 'Güvenlik' konularını konuşmak için yarın Meclisi Olağanüstü Toplantıya çağırmış durumdadır.

Daha önce yaptığımız açıklamada da söylediğimiz gibi, endişe verici bazı kriminal vakalara rağmen KKTC, Güney dahil dünyanın en güvenli ülkelerinden biridir. Rakamlar da bunu söylemektedir.

Turizm ve Yüksek Öğrenim ağırlıklı bir ülkede, 'Bu ülkenin güvenlik açısından sıkıntılı' olduğunu iddia etmek hele hele bunu Meclis Kürsüsünde şov amaçlı dile getirmek sorumsuzluktur.

Sayın Ana Muhalefet Partisi Liderine tavsiyemiz, Sayın Cumhurbaşkanına başvurarak, Cumhuriyet Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmasını istemesidir.

Sayın Başkanın 'Güvenlik' ile ilgili endişelerini ve tavsiyelerini orada dile getirmesi daha şık olacaktır.

YDP olarak, şov ve popülizm maksatlı yarınki olağanüstü toplantıya katılmayacağımızı kamuoyuna duyururuz"