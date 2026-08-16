KKTC Dış Basın Birliği, Balıkesir Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’nin (BGYC) 10. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen uluslararası medya buluşmasına katıldı

Birlik’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 71. Başkanlar Konseyi toplantısının da yer aldığı organizasyonda Dış Basın Birliği’ni, Yönetim Kurulu Üyesi Oshan Sabırlı temsil etti.

Balıkesir’de 14-16 Ağustos tarihlerinde düzenlenen etkinlik, 11 farklı ülkeden ve Türkiye’nin 81 ilinden gelen gazeteci, akademisyen ve medya temsilcilerini bir araya getirdi.

Etkinlikte gazetecilik mesleğinin geleceği, uluslararası iş birliği fırsatları, kültürlerin tanıtımında medyanın rolü, dijitalleşen medya dünyası ve yapay zekânın iletişim sektöründeki yeri ele alındı.

Toplantıda konuşan Oshan Sabırlı, yapay zekânın kaçınılmaz bir gerçek haline geldiğini belirterek, yapay zeka teknolojinin habercilikte nasıl daha verimli kullanılabileceğine dikkat çekti.

Organizasyon çerçevesinde Balıkesir’in tarihi ve turistik mekânlarına geziler düzenlendi, protokol ziyaretleri de gerçekleştirildi.