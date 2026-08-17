İskele bölgesinde öğle saatlerinde etkili olan hortum, şiddetli fırtına ve sağanak, bazı ev, bina ve ağıllarda hasara neden oldu. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bölgede incelemelerde bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oğuz, hortumun deniz sahilinden başlayarak Altınova’ya kadar etkili olduğunu, rüzgar hızının saatte 88 kilometreye ulaştığını belirtti. Bazı yolların ulaşıma kapandığını ve kimi hanelerde elektrik kesintileri yaşandığını aktaran Oğuz, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş ise bölgede yaklaşık 11 ağıl ve bir depoda hasar meydana geldiğini açıkladı. Bölgeye metrekare başına 40 kilogramın üzerinde yağış düştüğünü belirten Çavuş, üreticilerin zararlarının tespit edilerek gerekli desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden bakanlar, devletin vatandaşların yanında olduğunu ve hasarların giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını vurguladı.