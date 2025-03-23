Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 25 Mart Salı günü İskele Bekirpaşa Lisesi önünde toplanacak.

Partinin Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Son günlerde bazı okullarımızda başgösteren başörtüsü sıkıntısı, sendikaların tavırları nedeni ile krize evrilmiş ve eğitimi büyük ölçüde aksatmıştır. Bu Sendikalara göre okullarda bir kaç kız öğrencinin inançları gereği başörtüsü takarak okula gitmesi, Laiklik, Atatürkçülük ve Devlet için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Oysa Hıristiyan olan ve Eğitim Sistemi Kilisenin kontrolünde olan Güney Kıbrıs başta olmak üzere hiç bir Avrupa ülkesinde başörtüsü bir tehlike değildir ve okullarda serbesttir.” denildi.

Bekirpaşa Lisesi’nde önceki gün yaşanan zorbalığın kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, YDP olarak bu zorba tutumu kınamak için partililer ve halk 25 Mart Salı günü saat 9.30 da Bekirpaşa Lisesi’nin önünde toplanmaya davet edildi.