Yer: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Nusret Dırdar, Ulviye Beşe, Deniz Orhunöz

Soyer Aksu: Efe, Arda (2), İlian (30), Altay (13), Aysel (4), Hasan (4), Bora (1), Klavash (14), Attila (14)

YDÜ: Sarp Ayfer, Gökhun, Necat (3), Kaan (5), Özer 27), Datp Özbay (9), Enes (21)

İlk periyot: 21-21

İlk yarı: 40-42

Üçüncü periyot: 58-68

U 20 Erkekler Ligi şampiyona Yakın Doğu Üniversitesi.

Final serisi ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi serinin ikinci maçında Soyer Aksu’yu 86-82 yenerek rakibini 2-0’la geçerek şampiyon olmayı başardı.

Maçta iki taraf da kazanmak için büyük mücadele verdi ve devre 42-40 Yakın Doğu Üniversitesi üstünlüğünde kspandı.

İkinci yarıya etkili giten YDü son periyoda 10 sayı farkla üstün girse de Soyer Aksu farkı kapadı ve son anlarda beraberliği kaçırdı ve YDÜ maçı 86-82 seriyi de 2-0 kazanarak şampiyon olmayı başardı.

Maçta YDÜ’den Özer 17 sayı 29 verimlilik takım arkadaşı Sarp da 21 sayı 29 verimlilikle dikkat çekti. Soyer Aksu’da İlian 30 sayı 22 verimlilikle oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Ertuğ Nasıroğlu verdi.