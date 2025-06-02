Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Şenliği yapıldı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, DND Cyprus katkılarıyla organize edilen şenlik, 31 Mayıs – 1 Haziran tarihlerinde, iki gün sürdü.

“Kültürümüzle Çocuklarımızı Buluşturma Günü” temasıyla başlayan şenliğin ilk gününde sele sepet ve koza, Lefkara işi atölyeleri ve Has-Der katkılarıyla Geleneksel Kıbrıs Çocuk Oyunları atölyeleri yapıldı; gün Ece & Engin’in canlı müzik performansıyla son buldu.

Dün “Eğlence Günü” temasıyla devam eden şenlikte geri dönüşüm ve el sanatları atölyeleri öne çıktı. Dervişe Güneyyeli Kutlu’nun masal dinletisinin de yer aldığı şenliğin kapanışında Retro Çalgıcıları sahne aldı.

Cittaslow Köy Pazarı ve hediyelik eşya stantları ise etkinlik boyunca açık kaldı.

-Katip Demir: “Çocuklarımıza kültürümüzle büyüyecekleri bir ortam sunmaktan mutluyuz”

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir, etkinlik sonunda yaptığı açıklamada, çocukların yalnızca eğlenmesini değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk kültürünü tanıyarak, üretmenin ve paylaşmanın neşesini yaşamalarını amaçladıklarını kaydetti. Demir, "Gördüğümüz ilgi ve yüzlerdeki tebessüm bizleri çok mutlu etti. Bu tür etkinlikleri sürdürülebilir hale getirerek her yıl daha da zenginleştirmeyi planlıyoruz. Katılan tüm ailelere, emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve atölye eğitmenlerine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.