Yenierenköy-Dipkarpaz ana yolunda dün meydana gelen kazada bir aracın çarptığı üç eşek telef olurken, iki kişi de yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, sürücü Erkan Çoşkun (E-51), yönetimindeki MD 244 plakalı araçla Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun karşısına geçmeye çalışan eşeklere çarptı.

Kazada üç eşek telef olurken, yaralanan araç sürücüsü Erkan Çoşkun ile araçta yolcu olarak bulunan Murat Mutluman (E-47), Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.