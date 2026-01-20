Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planımız çerçevesinde 2025 yılı için öngörülen 64 eylemin yüzde 91 oranında başarıyla gerçekleştirilmiş olması, ülkemizin coğrafi bilgi alanında kararlılıkla ilerlediğini göstermektedir." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Küresel Coğrafi Bilgi Yönetimi Uzmanlar Komitesi (UN-GGIM) çatısı altında sürdürülen çalışmalara katkı ve katılım sağladığını belirterek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi'nin de Türkiye’nin kardeş ülkelerle bu konudaki işbirliklerine önemli bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Yılmaz, TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.

Açılışta konuşan Yılmaz, toplantıda, 2024-2030 dönemini kapsayan Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planı'nı, 2025 yılı uygulamasında kaydedilen ilerlemeleri ve 2026'da atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

Coğrafi bilginin afet ve acil durum yönetiminden şehirleşmeye, çevre ve iklim politikalarından ulaştırma, enerji ve altyapı yatırımlarına, tarımsal üretimin izlenmesinden su yönetimine, kamu güvenliğinden sosyal hizmet planlamasına kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanıldığına işaret eden Yılmaz, bu alanların tamamında coğrafi bilginin, dijital Türkiye vizyonunun parçası olarak, kamunun stratejik karar süreçlerini doğrudan şekillendiren ve kamu yönetiminde karar kalitesini yükselten bir unsur olarak öne çıktığını ifade etti.

Yılmaz, bu vizyon doğrultusunda, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu olarak, kurumlar arasında güçlü bir işbirliği tesis ettiklerini, coğrafi bilgiyi üreten, karar süreçlerine yön veren ve katma değere dönüştüren yapıyı kararlılıkla inşa ettiklerini bildirdi.

"Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planımız çerçevesinde 2025 yılı için öngörülen 64 eylemin yüzde 91 oranında başarıyla gerçekleştirilmiş olması, ülkemizin coğrafi bilgi alanında kararlılıkla ilerlediğini göstermektedir." diyen Yılmaz, coğrafi bilginin afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçlerinde etkin kullanılmasına yönelik önemli adımlar atıldığını kaydetti.

- "Kamu kaynaklarının etkin kullanımı önceliklendirilmiştir"

Yılmaz, afet ve acil durumlara ilişkin coğrafi veri üretimi ve paylaşımına dair usul ve esasların güncellendiği, 200'ün üzerinde coğrafi veri katmanının tanımlandığı bilgisini vererek, şöyle konuştu:

"Böylece afet yönetiminde doğru, güncel ve bütünleşik coğrafi veriye dayalı olarak risklerin önceden tespit edilmesini, müdahale kaynaklarının doğru yerde ve doğru zamanda kullanılmasını mümkün kılan veri temelli yönetim kapasitesi önemli ölçüde güçlendirilmiştir. Diğer taraftan, şehirlerimizin ve yerleşim alanlarımızın geleceğini güvence altına alacak doğru, güncel ve bütünleşik coğrafi veri altyapısına kavuşturulması hedefi kapsamında kent ölçeğindeki verilerin ulusal sistemlerle uyumunun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, Ulusal Kent Bilgi Sistemi ile Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu sağlanarak yerel yönetimler ile merkezi idare arasında güçlü bir veri bütünlüğü tesis edilecektir. Bu bütünlük, şehirlerimizin planlanmasında, yatırımların yönlendirilmesinde ve risklerin yönetilmesinde devletimizin karar alma kapasitesini önemli ölçüde güçlendirecektir.

Coğrafi verinin yalnızca üretilen ve paylaşılan bir unsur olmaktan çıkarılarak, karar destek sistemleri ve katma değerli ürün ve hizmetler aracılığıyla kamu yönetimine ve yatırımcılara yön veren bir araca dönüştürülmesi de önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, kamu kurumları tarafından yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) projelerinin etkinliği değerlendirilmiş, CBS aracılığıyla mükerrer yatırımların önlenmesi ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı önceliklendirilmiştir."

Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu ve e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan açık coğrafi veri setleri, tematik haritalar ve dijital coğrafi hizmetlerin yatırımcıların kullanımına açıldığını dile getiren Yılmaz, bu sayede yatırım yeri analizi, arazi uygunluk değerlendirmesi, altyapı ve ulaşım erişilebilirliği, teşvik bölgeleri ve lojistik avantajlara ilişkin kritik bilgilere hızlı ve güvenilir biçimde erişim sağlandığını söyledi.

Yılmaz, coğrafi verinin yatırımcıların doğru, hızlı ve güvenilir karar almasını destekleyen katma değerli ürün ve hizmetlere dönüştürüldüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Coğrafi bilginin vatandaşlarımız ve kamu kurumlarımız tarafından erişilebilir, kullanılabilir ve katma değer üreten bir yapıya kavuşturulmasına özel önem veriyoruz. Bu doğrultuda, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla e-Devlet kapısıyla tam entegre şekilde kullanıma açılmıştır.

2025 yılı başında 14 bin kullanıcısı olan platform, e-Devlet kapısı üzerinden kullanıma açıldıktan sonra, 2026 yılı ocak ayı itibarıyla 700 bini aşkın kullanıcıya ulaşma başarısı göstermiştir. Platform, kamudan özel sektöre, genel yönetimlerden akademiye kadar geniş bir kesime hizmet sunmaktadır. Özel sektör tarafından geliştirilen Coğrafi Bilgi Sistemi projeleri, yalnızca teknik çalışmalar değil; yatırım, üretim ve rekabet gücünü artıran stratejik kalkınma araçları haline gelmiştir. Bu kapsamda kamu tarafından çeşitli özel sektör projeleri de desteklenmektedir."

- "630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır"

Kurulda alınan kararlar doğrultusunda, stratejik önceliklerle uyumlu biçimde, veri üretiminden kurumsal entegrasyona kadar birçok kritik alanda somut, ölçülebilir ve sahaya yansıyan ilerlemeler gösterildiğini vurgulayan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisi'nde yapılan güncellemeyle 630 adet olan coğrafi veri katmanı 730’a çıkarılmıştır. 730 coğrafi veri katmanını güncellenmiş veri sözlüğü ile birleştiren bu sistem, kurumlar arası veri paylaşımını hızlandırmakta, mükerrer veri üretimini önlemekte, kaynak verimliliğini artırmakta ve veri temelli kamu yönetimini güçlendirmektedir. Ulusal Bina Envanteri çalışmalarına bu kapsamda ivme kazandırılmış; bina ve yapı verileri, ilgili kurumlar tarafından güncel, güvenilir ve bütünleşik bir envanter yapısına kavuşturulmuştur. Yapı güvenliğinin sahada izlenmesine yönelik en temel araçlardan biri olan Bina Kimlik Sertifikası uygulaması kapsamında, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde 2026 ocak ayı itibarıyla yaklaşık 272 bin yapı sisteme dahil edilmiştir. Yapı güvenliğinin, yapıların kullanım ömrü boyunca izlenmesi gerekliliğini esas alan Periyodik Yapı Denetimleri süreci, ikincil mevzuat çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2026 yılı itibarıyla sahada fiili denetimlerle hayata geçirilecektir.

Türkiye, coğrafi bilgi alanındaki birikimini küresel yönetişim süreçlerine katkı sunan, bölgesel iş birliklerini derinleştiren ve kardeş ülkelerle kurumsal kapasiteyi birlikte güçlendiren bir dış politika ve kalkınma enstrümanı olarak da konumlandırmaktadır."

Yılmaz, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Küresel Coğrafi Bilgi Yönetimi Uzmanlar Komitesi (UN-GGIM) çatısı altında sürdürülen çalışmalara katkı ve katılım sağladığını dile getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yürütülen Ulusal Coğrafi Veri Altyapısı Projesi'nin de Türkiye’nin kardeş ülkelerle bu konudaki işbirliklerine önemli bir örnek teşkil ettiğini, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde yürütülen çalışmalara da katkı yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin bu süreçlerde tecrübesini paylaşan, kapasite geliştiren ve bölgesel işbirliklerini somut projelerle derinleştiren öncü ülke rolünü oynadığının altını çizen Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde, kurumlarımız arasındaki veri paylaşımını daha da güçlendirecek, standartları yaygınlaştıracak ve yerel yönetimlerimizi bu sürecin aktif bir paydaşı haline getirecek adımları kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.