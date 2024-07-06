Yeşilköy- Yenierenköy yolunda polis aracı yayaya çarptı. Yaralanan yaya Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Polis memuru, Yeşilköy’de Konat Market önünde, Yenierenköy-Dipkarpaz Anayolu üzerinde meydana gelen ve bir kişinin öldüğü trafik kazasına giderken, yönetimindeki RHA 4495 plakalı polis aracıyla,

Yeşilköy’den Yenierenköye giderken, yaya geçidi olmayan bir yerde anayolu karşıdan karşıya geçmekte olan 55 yaşındaki Teyfur Kaya’ya çarptı.

Kaya, ambulans ile kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

-Kuzey çevre yolunda alkollü sürücü kaza yaptı

Öte yandan Lefkoşa’da Kuzey Çevre Yolunda bugün 00:15 sıralarında, Tolga Aydın (E-30) 177 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki EN 195 plakalı salon araçla seyrettiği sırada Sanayi Çemberini geçtikten sonra, önündeki aracı solundan geçip dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalışınca, sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Mahmut Şahin (E-38) yönetimindeki UG 558 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle EN 195 plakalı araç orta refüjdeki beton bariyere de çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Tolga Aydın tutuklandı.