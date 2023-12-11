Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan hakları konusunda söz söyleme hakları yoktur. Filistinlilerin en temel hakkı olan yaşam haklarına saygı gösterilmesi, adil bir barışın tesis edilmesi ve insan haklarına tam anlamıyla uyulması ertelenemez bir gerekliliktir" dedi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında, İsrail'in katliamları sonucu Gazze'deki insanlık dramının, tüm dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ettiğini ifade etti.

Gazze'de yaşananlara yönelik tavrın, insan hakları konusunda samimiyet testi olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan hakları konusunda söz söyleme hakları yoktur. Filistinlilerin en temel hakkı olan yaşam haklarına saygı gösterilmesi, adil bir barışın tesis edilmesi ve insan haklarına tam anlamıyla uyulması ertelenemez bir gerekliliktir.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle sadece bir zümre için değil, tüm insanlık için adalet, huzur ve barış dolu bir dünya diliyorum. Güçlülerin haklı gösterilmeye çalışıldığı değil, haklıların güçlü olduğu bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz."

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde

İsrail'in katliamları sonucu Gazze'deki insanlık dramı tüm dünyanın gözü önünde yaşanmaya devam ediyor.

Gazze’de yaşananlara yönelik tavır, insan hakları konusunda samimiyet testidir.

Gazze için ateşkese dahi evet diyemeyenlerin insan…