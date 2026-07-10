Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türk halkının kalkınma ve refah mücadelesine her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Yılmaz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin nihai hedefinin KKTC’yi eğitim, sağlık imkanlarıyla, teknolojik altyapısıyla, üniversiteleriyle, AR-GE ve bilişim merkezleriyle, Doğu Akdeniz'in çekim merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

Resmi temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Yılmaz, Ercan Havaalanı’ndaki basın toplantısında Ramazan ayındaki son ziyaretin ardından bugün yeniden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Her ziyarette adadaki ilerlemeyi yakından görme imkanı bulduklarını ifade eden Yılmaz, bu ziyaretlerde Kıbrıs Türklerinin daha parlak ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için atılabilecekleri adımları daha kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi.

Yılmaz, bugünkü ziyarette Cumhurbaşkanı Erhürman ve Başbakan Üstel ile bir araya gelerek KKTC’nin iktisadi büyümesini destekleyecek vizyonu ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını güvence altına alacak müşterek adımları ele alacaklarını dile getirdi.

Bugün, TC Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile birlikte, Orman Genel Müdürlüğü tarafından KKTC’de görev yapmak üzere görevlendirilen yangın söndürme helikopterini Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunduklarını belirten Yılmaz, iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte orman yangınlarının daha büyük bir tehdit haline geldiğini hatırlattı.

Yılmaz, bu alandaki hazırlık ve müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurguladı.

Yılmaz, 2,5 ton su atma kapasitesine sahip, yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkan helikopterin yangın riski yüksek olduğu dönemlerde KKTC’de görev yapacağını ifade ederek, helikopterin ihtiyaç duyulduğunda çok kısa sürede havalanarak orman yangınlarına müdahale edeceğini dile getirdi.

Yılmaz, helikopterin Kıbrıs Türk halkının tabii zenginliklerinin korunmasına ve yangınlarla mücadele kapasitesinin daha da güçlendirilmesine önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Yılmaz, programı kapsamında ayrıca Güzelyurt Soğuk Hava Deposu ve Entegre Tesislerinde incelemelerde bulunacağını, Güzelyurt Yeni Belediye Binasını ziyaret ederek devam eden yatırımları ve şehrin gelişimine katkı sağlayacak çalışmaları yerinde değerlendireceklerini dile getirdi.

-Doğal gaz

Doğal gaz konusunda da konuşan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Üstel’in Türkiye’ye yaptığı son ziyarette doğal gaz projesiyle ilgili ön istişareleri ele aldıklarını söyledi.

Bugün de projeye ilişkin mutabakat zaptını imzalayacaklarını belirten Yılmaz, imza töreninde daha detaylı bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.

Yılmaz, Anavatan ve Garantör Türkiye’nin nihai hedefinin, KKTC’yi eğitim, sağlık imkanlarıyla, teknolojik altyapısıyla, üniversiteleriyle, AR-GE ve bilişim merkezleriyle, Doğu Akdeniz'in çekim merkezi haline getirmek olduğunu vurguladı.

-"Doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptı, KKTC’yi hak etmiş olduğu standartlara yükseltme hedefimizin ilave bir somut tezahürü olacak"

Yılmaz, “Bugün imzalayacağımız doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptı ülkemizin Kıbrıs Türk halkına enerji arz güvenliği alanındaki desteğinin ve KKTC’yi hak etmiş olduğu standartlara yükseltme hedefimizin ilave bir somut tezahürü olacak” dedi.

Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin Kıbrıs Türk halkının kalkınma ve refah mücadelesine her zaman olduğu gibi bundan sonra da güçlü desteğini kesintisiz sürdüreceğini belirtti.

-Yılmaz NATO Zirvesi’ni değerlendirdi

Dünyanın güvenlik gündeminin yeniden şekillendiği bir dönemde, 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne Ankara'da ev sahipliği yaptıklarını anımsatan Yılmaz, bu konudaki değerlendirmesini ise şöyle paylaştı:

"32 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ve yaklaşık 100 bakanı ülkemizde ağırladık.

Böylesine kritik bir zirvenin Türkiye'de gerçekleştirilmiş olması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde izlediğimiz etkin dış politikanın, ülkemize duyulan güvenin ve uluslararası alanda üstlendiğimiz sorumluluğun açık bir tezahürüdür."

Müttefiklerin zirvede Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğine ilişkin ortak iradelerini ortaya koyduğunu, birlik ve dayanışmalarını da 360 derece güvenlik anlayışı temelinde bir kez daha teyit ettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı NATO Savunma Sanayii Forumu'nun Ankara'da gerçekleştirilmesi de savunma sanayiimizin ulaştığı seviyeyi ve Türkiye'nin bu alandaki stratejik konumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir.”

Türkiye’nin uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluğunun bölgesinde barışın, istikrarın ve refahın güçlendirilmesi yönündeki kararlı tutumuyla tamamladığını kaydeden Cevdet Yılmaz, KKTC’ye gerçekleştirdikleri bu ziyaretin de bu anlayışın en somut tezahürlerinden biri olduğunu dile getirdi.

- “Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeli”

Kıbrıs konusunda da değinen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en gerçekçi çözümünün, Adada iki devletin yan yana var olmasından geçtiğini söyledi.

“Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeli, maruz bırakıldıkları gayrihukuki tecritler sonlandırılmalıdır.” diyen Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

“Bununla birlikte; iki egemen ve eşit devlet temelinde, başta kuraklık, iklim değişikliği, tarım ve enerji olmak üzere, ortak geleceğimizi ilgilendiren alanlarda iş birliği yapılması ve ortak projeler geliştirilmesi mümkündür. Halklarımızın ortak yararına hizmet edecek bu tür iş birlikleri, Adanın istikrarına, refahına ve geleceğine de katkı sağlayacaktır.”

-Yılmaz’dan AP’ye kınama

Yılmaz, Türk askerinin müdahalesini çarpıttığı, Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye’yi hedef aldığı gerekçesiyle Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye'nin 1974 Barış Harekatı'na ilişkin kararını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Barış Harekatı’nın tüm adaya huzur getirdiğini söyleyen Yılmaz, Türkiye’nin Avrupa Parlamentosu’nun bu kararını tanımadığını ifade etti.

Yılmaz, İsrail ile Rum Yönetimi’nin ilişkisine de işaret ettiği konuşmasında, “Kim ne derse desin biz güçlü ve iki kardeş ülke olarak yolumuza devam edeceğiz. İlle kınayacak bir şey arıyorlarsa Gazze’de yaşanan soykırıma baksınlar.” dedi.

-“Adadaki gerçekleri göz ardı eden çabalar sonuç getirmez”

Yılmaz, Kıbrıs meselesinde Adadaki gerçekleri göz ardı eden çabaların bir sonuç getirmeyeceğinin bilinmesi gerektiğini de kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının huzuru, güvenliği ve refahı için yürüttükleri iş birliğini bundan sonra da aynı kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Yılmaz, “Bugün hizmete alacağımız yangın söndürme helikopteri ve imzalayacağımız doğal gaz tedarikine ilişkin mutabakat zaptı, bu güçlü iş birliğinin yeni halkaları olacaktır.” dedi.

İş birliğine katkı sunan tüm kurumlara ve emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, ziyaretin KKTC’ye ve Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını temenni etti.