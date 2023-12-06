Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) “5 Aralık Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün” dolayısıyla mesaj yayımladı.

YÖDAK, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının tanındığı 5 Aralık 1934 tarihinin 89. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu anlamlı adımın, demokrasiyi güçlendirmek ve toplumu daha adil ve eşit bir yönde ilerletmek adına milat olduğunu belirtti.

Mesajda, Kurulun, kadınların bilime, sanata, siyasete ve her alana daha etkin bir şekilde katılımını desteklemek, eşit fırsatlar sağlamak ve cinsiyet temelli ayrımcılığı ortadan kaldırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Kadın öğrencilerin ve akademisyenlerin eşit şartlarda eğitim ve kariyer fırsatlarına erişimini güvence altına almak, toplumsal cinsiyet eşitliğini pekiştirmek adına daha fazla çaba sarf edileceği kaydedilen mesajda, toplumun her kesimini kucaklayan, adaleti ve eşitliği temel alan bir yükseköğretim anlayışı ile hareket edildiği belirtildi.