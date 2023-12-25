Yeniboğaziçi, 10’uncu Cittaslow ve Torak ana günü etkinlikleri ile keyifli bir Pazar gününe ev sahipliği yaptı.

Halkımızın Yoğun ilgisi ile hareketlenen etkinlikte, yerel ve doğal ürün stantları ve retro çalgıcıları ile keyifli ve eğlenceli saatler yaşandı.

Etkinlikte, çocuklar için de eğlenceli oyunlar ve sanatsal etkinlikler düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, “Cittaslow Yeniboğaziçi 10’uncu Yıl Etkinliği”ne katılarak, stantları gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.

Yeniboğaziçi ve civarının gelişmeye devam ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bölgeye yerleşen yerli ve yabancı nüfusun kültürel zenginliğe katkı yaptığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ülke dışında da kültürel ve sanatsal tanıtımının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, turizme büyük katkıları olacağını vurguladı.

Gazze’de yaşanan çatışmalara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında şehit ve gazilerin verdikleri mücadele sonucu aynı coğrafyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde barış, huzur ve güven içinde yaşanıldığını da kaydetti.