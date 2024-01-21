Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in son kabine değişikliği çerçevesinde görevden alınan Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas Hristodulidis’in bu kararı konusunda henüz ikna edici cevaplar alamadığını açıkladı.

Fileleftheros Yorgallas’ın, görevden alınmasının ardından verdiği ilk söyleşide “bana izahatta bulunulmadı, Başkan’ın kararıyla ilgili soru işaretlerime cevap bulamadım. Partili olmamam dışında, Başkan’ın niyeti hakkında hiçbir bilgim yoktu. Pazartesi sabahına kadar durumdan ve kabine değişikliği çalışmalarından haberdar değildim” diyerek rahatsızlığını dile getirdiğini yazdı.

“Estia” isimli Yunan gazetesinin, Dışişleri Bakanlığı’ndan alınmasını Atina’nın istediği yolundaki haberin sorulması üzerine Yorgallas, 10 ay içinde Yunanistan'ın üç Savunma Bakanı ile iş birliği yaptığını söyledi. Panagiotopoulos, Stefanis ve Dendias ile temaslarında Yunanistan’ın garantör ülke statüsünden kaynaklanan yükümlülüklerini görüştüğünü anlattı. Mihalis Yorgallas Hristodulidis’in hükümet programındaki “caydırıcılığın güçlendirilmesi, savunma ve güvenlik” başlığı altındaki hükümler yönünde hareket ettiğini söyledi.

Rum-Yunan Ortak Savunma Sahası Doktrini’nin operasyonel düzeyde canlandırılması ihtimalini Yunan yetkililerin işbirliğinde incelediğini anlatan Yorgallas, bunun kendi fikri olmadığını, Hristodulidis’in hükümet programını uygulamaya çalıştığını söyledi. Hirstodulidis’in, bu yöndeki çalışmalarından herhangi bir rahatsızlık belirtmediğini de ekledi.

Yorgallas 10 aylık görev süresi içerisinde Savunma Bakanlığı’ndaki çalışma arkadaşı ve RMMO yetkilileriyle birlikte çok çalışarak “tehlike ve tehdit analizi yaptıklarını, fırsatları ve zorlukları değerlendirdiklerini ve RMMO’nun operasyonel hazırlık durumunu güçlendirmek için, yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerine ağırlık vererek uzun vadeli silahlanma planlaması yaptıklarını" söyledi.

Görev süresi içerisinde başka devletler ile “savunma işbirliklerini” daha da güçlendirdiklerini, 17 ülkeden denkleri ile işbirliği anlaşmalarına imza attığını anlatan Yorgallas “ABD, Fransa, Almanya gibi ülkelerle askeri işbirliği anlaşmaları imzaladım, Yunanistan ve diğer 16 AB üyesi ile ortak askerî malzeme tedariki anlaşmasına imza attım. Yabancı uyruklu vatandaşların savaş bölgesinden tahliyesi operasyonları için Kıbrıs’ta bulunan 26 ülke personeline hizmet vererek ülkenin uluslararası rolünü yükselttik” dedi.