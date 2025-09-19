Yüksek Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak kamu görevlisi adayların adaylıklarının 21 Eylül’de kesinleşmesi üzerine 22 Eylül tarihinde izne çıkmaları gerektiğini duyurdu.

YSK tarafından yapılan duyuruda, 19 Ekim tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik şu ifadelere yer verildi:

“19 Ekim 2025 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminde, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 57. maddesinin (4). fıkrası ve Anayasa’nın 120. maddesinin (1). fıkrası kapsamındaki kamu görevlisi adaylar ile Yasanın 57. maddesinin (5). fıkrası kapsamındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinde, Kamu Kuruluşlarında veya Kooperatif Kuruluşlarında çalışan adayların, adaylıklarının 21 Eylül 2025 tarihinde kesinleşmesi üzerine 22 Eylül 2025 tarihinde izne çıkmaları gerekmektedir.

Yasanın 57. maddesinin (4). ve (5). fıkraları kapsamındaki adaylara aynı maddenin (3). fıkrasının izinlerle ilgili hükümleri uygulanacaktır.”