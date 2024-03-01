Cumhuriyet Meclisi, ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sistemi ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi bugün saat 10:00’da toplandı. Davetlilerin dinlenmesi amacıyla toplanan komite, çalışmalarına önümüzdeki toplantılarında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı ve Yükseköğretim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi katıldı.

UBP Milletvekili Ziya Öztürkler başkanlığında toplanan komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Komite Üyeleri UBP Milletvekilleri İzlem Gürçağ Altuğra ve Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekilleri Armağan Candan ve Şifa Çolakoğlu katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers yer aldı.