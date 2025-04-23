Yunus Emre Enstitüsü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bostancı'da Fikri Karayel İlkokulu'nda etkinlik düzenledi.

Yunus Emre Enstitüsü’nden verilen bilgiye göre, gün boyunca düzenlenen etkinliklerle çocuklara sanatsal ve kültürel deneyimler sunuldu. Ebru sanatı, seramik, ahşap baskı ve yüz boyama gibi yaratıcı aktivitelerle öğrencilerin, hem eğlenceli vakit geçirdiği hem de yeni beceriler kazandığı belirtildi.

Etkinliklerde ayrıca, geleneksel Türk okçuluğu, çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlara yer verildi. Öğrenciler, şişme oyun parkurların vakit geçirdi. Kıbrıs Bilim ve Zekâ Vakfı ile Bilim Lefkoşa ise etkinlik alanında kurdukları stantlarla çocuklara yönelik eğitici etkinlikler düzenledi. Etkinlik sonunda, kurulan "çarkıfelek" oyununda ise öğrenciler hediyeler kazandı.