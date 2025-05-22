“Rum Doğal Gaz Altyapıları Şirketi" (ETİFA) mühendislerinin Malezya’da bir limanda demirli bulunan “Etifa-Pormiteas” isimli yüzer doğal gaz terminal gemisinin kontrollerini yaptığı bildirildi.

Alithia gazetesi, şirketin açıklamasına dayandırdığı haberinde, mühendislerin Malezya’da bir limanda demirli bulunan “Etifa-Pormiteas” isimli yüzer doğal gaz terminal gemisinin kontrollerini yaptıklarını yazdı.

Kontrol sonuçlarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmezken söz konusu geminin “FSRU” onayını en geç sonbaharda alması için gerekli kontrollerin yapıldığı vurgulandı.