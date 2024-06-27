Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nun son maçında Çekya ile Türkiye karşı karşıya geldi.

Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye A Milli Takımı 2-1 kazandı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 51. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 90+4. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Çekya'nın golü 66. dakikada Tomas Soucek'ten geldi.

Antonin Barak, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla Çekya takımının karşılaşmayı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.



Bu sonuçla Milli Takım 6 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Ay-Yıldızlılar bu turda, 2 Temmuz'da Avusturya ile karşılacak. 1 puanlı Çekya turnuvaya veda etti.