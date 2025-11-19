Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin güncel gelişmeler başta olmak üzere çeşitli konularda temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) edindiği bilgiye göre, Zelenskiy, çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya ulaştı.

Zelenskiy, temasları çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ikili görüşme yapacak. Liderler, çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.