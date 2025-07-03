Türkiye milli sporcusu Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam’de Çinli rakibini 2-0 yenerek 3. tura yükseldi. 75 yıl sonra grand slamlerde teklerde 3. tura çıkan ilk Türk tenisçi oldu ve maç sonunda duygusal anlar yaşadı.
Türkiye milli sporcu Zeynep Sönmez, Wimbledon Grand Slam Tenis Turnuvası'nda ikinci turda Çinli Xinyu Wang ile karşılaştı. Rakibini 2-0 yenen Sönmez, 3. tura çıktı.
Zeynep Sönmez, 7-5 ve 7-5'lik setlerle rakibini devirdi.
WIMBLEDON'DA TARİHE GEÇTİ
Sönmez, bu galibiyetiyle Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk kadın tenisçi unvanını elde etti.
75 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
Zeynep, Türk tenis tarihinde 75 yıl sonra grand slamlerde teklerde 3.tur oynama başarısı gösteren ilk tenisçi oldu.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Zeynep Sönmez maçın son sayısını aldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.