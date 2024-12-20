Ziraat Türkiye Kupası'nda grup müsabakalarının kuraları çekildi. Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Otyakmaz: "Şampiyonlar Ligi'ndeki İsviçre sistemini kupaya adapte ettik"

Kura çekimi öncesinde açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolunun marka değerine büyük katkıda bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amatör ve profesyonel liglerdeki takımların rakip olmalarına imkan veren, Türkiye'yi kucaklayan kupada maraton devam ediyor. Türk futbolunun köklü organizasyonlarından Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarına geldik. Amacımız ligimizi Avrupa'da söz sahibi haline getirmek. Neredeyse Süper Lig ile yaşıt bu kupada 155 takımla yola çıktık ve 24 takımla devam ediyoruz. Fenerbahçe için ayrı parantez açmamız gerekiyor. Elimize ulaşan bir yönetim kurulu kararı olmadığı için rutinimize devam ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki İsviçre sistemini kupaya adapte ettik. Elemeler tek maç üzerinden oynandı. Final aşamaları da tek maçla oynanacak. Kupada mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum."

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi sonucunda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Solwie Energy Fatih Karagümrük, İskenderunspor

B Grubu: Fenerbahçe, Kasımpaşa, Gaziantep FK, Göztepe, Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurumspor FK

C Grubu: Galatasaray, RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor, ikas Eyüpspor, Ahlatcı Çorum FK, Boluspor

D Grubu: Beşiktaş, Net Global Sivasspor, Onvo Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Kocaelispor, Kırklarelispor

Kupa formatı

Kupada mücadele edecek 24 takım, kurada 8'er takımlı üç torbaya dağıtıldı.

Kura sonucu her 3 torbadan ikişer takım olmak üzere 6'şar ekip, 4 grupta yer aldı.

Her takım, gruplarda 1, 2 ve 3. torbadan gelen birer ekiple olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Gruplarda ilk iki sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. Çeyrek ve yarı final ile final mücadelesi, tek maç üzerinden yapılacak.

Gruplardaki ilk maçlar 7-8-9 Ocak'ta oynanacak.

Maç programı şöyle:

- A Grubu

1. Maçlar:

Trabzonspor-Corendon Alanyaspor

MKE Ankaragücü-İskenderunspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

2. Maçlar:

İskenderunspor-Trabzonspor

Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük

Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü

3. Maçlar:

Trabzonspor-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Corendon Alanyaspor

Solwie Energy Fatih Karagümrük-İskenderunspor

- B Grubu

1. Maçlar:

Kasımpaşa-Fenerbahçe

Erzurumspor FK-Göztepe

Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor

2. Maçlar:

Fenerbahçe-Erzurumspor FK

Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa

Göztepe-Gaziantep FK

3. Maçlar:

Gaziantep FK-Fenerbahçe

Kasımpaşa-Göztepe

Erzurumspor FK-Uğur Okulları İstanbulspor

- C Grubu

1. Maçlar:

Galatasaray-RAMS Başakşehir

ikas Eyüpspor-Boluspor

Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor

2. Maçlar:

Boluspor-Galatasaray

RAMS Başakşehir-Ahlatcı Çorum FK

TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor

3. Maçlar:

Galatasaray-TÜMOSAN Konyaspor

ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir

Ahlatcı Çorum FK-Boluspor

- D Grubu

1. Maçlar:

Net Global Sivasspor-Beşiktaş

Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK

Onvo Antalyaspor-Kocaelispor

2. Maçlar:

Beşiktaş-Kırklarelispor

Kocaelispor-Net Global Sivasspor

Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor

3. Maçlar:

Onvo Antalyaspor-Beşiktaş

Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK

Kırklarelispor-Kocaelispor