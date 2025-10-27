Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinde önemli katkıları olan eski milletvekili, belediye başkanı, mücahit komutanı, serdar ve spor adamı Ziya Rızkı, 31’inci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Ziya Rızkı için ilk tören Ziya Rızkı Meydanı’ndaki büstü önünde, ikinci tören ise Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda kabri başında düzenlendi. Ziya Rızkı Meydanı’ndaki ilk törende, büste çelenkler konularak, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Törene, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Başkanı Zeki Çeler, Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, vakıf üyeleri, Ziya Rızkı’nın ailesi ve sevenleri katıldı.

İkinci tören, Ziya Rızkı’nın Karaoğlanoğlu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlendi. Törende, TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ve Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci konuşma yaptı.

-Birinci

Ziya Rızkı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, CTP Milletvekili Dr. Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı’nın çok yönlü kişiliği ve kişisel çıkar gözetmeden halka hizmet için çalışmasının, onu unutulmaz kılan değerler arasında yer aldığını belirterek, günümüzde bu niteliklerin öneminin giderek daha iyi anlaşıldığını söyledi.

Birinci, Ziya Rızkı’nın Limasol’da İş Bulma Dairesi Müdürlüğü, Serdarlık dönemi, 1974 sonrası Girne’de belediye başkanlığı, milletvekilliği görevlerinin yanında, spor adamı, futbolcu, antrenör ve sanatçı olarak çok yönlü bir kişilik olduğunu kaydetti.

Rızkı’nın halkıyla birlikte, halkının arasında, halkın menfaati için hiçbir kişisel çıkar beklemeden yaşamını kaybedinceye kadar hep özveriyle çalıştığını dile getiren Birinci, Ziya Rızkı'nın adalet ve hukuktan yana olması, işçinin, emekçinin yanında durması ve halkını sevmesinin onun gerçek bir lider yapan özellikler arasında olduğunu kaydetti.

Birinci, “Ziya Rızkı ölene kadar prensiplerinden hiç taviz vermedi. Kişisel çıkarlarını düşünmeden hep halkını ön plana alarak çalıştı, yaşadı. Bu özelliklerin bu dönemle kıyaslandığı zaman ne kadar değerli ve önemli olduğu ortaya çıkıyor. Bugün böyle liderlere ne kadar ihtiyacımız olduğu bir kez daha görülüyor” dedi.

Ziya Rızkı’nın, 1974 yılında on binlerce insanın İngiliz Üsler bölgesine sığınması sırasında gösterdiği liderliğin insanların dağılmasını önleyerek, iki bölgeliliğin temelini attığını dile getiren Birinci, “Eğer bu sağlanmasaydı iki bölgelilik gerçekleşmeyecekti” diye konuştu.

Birinci, “Halka hizmette sınır yoktur” felsefesini benimseyerek Girne’de iki dönem belediye başkanlığı yapan ve Cumhurbaşkanı adayı olan Rızkı'nın ülkesini ve halkını seven gerçek bir lider olduğunu vurguladı.

Yeni nesillere ve gelecek kuşaklara Ziya Rızkı’nın özelliklerini anlatmanın görevleri olduğunu dile getiren Birinci, “Gençlere siyaset yaparken bunu menfaat karşılığı yapmayan, halkına hizmet için uğraşan siyasiler de olduğunu anlatmalıyız” dedi.

Birinci, önceki yıllarda düzenlenen anma törenlerinde ülkenin gidişatı nedeniyle hissedilen umutsuz havanın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yerini umuda ve değişimin mümkün olduğu düşüncesine bıraktığını belirtti.

Birinci, “Tüm hayatını halkı için adayan, bir hayata 10 hayatı sığdıran liderimiz Ziya Rızkı’yı tekrardan saygıyla anıyorum. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

-Çeler

TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, Ziya Rızkı’nın partinin en önemli değerlerinden biri olduğunu dile getirerek, demokrasiyi içselleştiren, kişisel çıkar gözetmeyen siyasilerin ülkede var olduğunu göstermenin önemine vurgu yaptı.

Gençlerin Ziya Rızkı gibi liderleri örnek alarak siyaset yapabileceğine inanç belirten Çeler, ülkenin bu şekilde ileriye taşınabileceğini kaydetti.

“Son 5 yıl içimiz buruk törenler düzenledik. Ama bu sene umutların yükseldiği, değişimin yaşandığı bir dönemdeyiz” diyen Çeler, Ziya Rızkı’yı anarken onun demokratik, adil ve güvenilir bir lider olduğunu dile getirerek, bugünkü siyasetçilerin de bu değerleri benimsemesini dilediklerini söyledi.

“Yavaş yavaş toplumun buna kucak açtığını görüyoruz. İnanıyorum ki Ziya Rızkı hayatta olsaydı, TDP'nin Cumhurbaşkanlığı sürecinde aldığı kararın en büyük destekçilerinden biri olacaktı” diyen Çeler, toplumun geleceği için birlikte hareket edip, topluma umut verdikleri için gururlu olduklarını belirtti.

Çeler, “Bugüne kadar umutsuzlukla konuştuk. Bugün heyecanlı konuşuyorum. Umut dolu konuşuyorum. Çünkü inanıyorum ki onun bizlere bıraktığı miras artık devralınmıştır. Bu miras daha ileriye taşınacaktır” dedi.