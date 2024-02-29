Milli Eğitim Bakanlığı ile Telsim iş birliğinde düzenlenen 10. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'nın finali 18 Nisan’da Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından verilen bilgiye göre, 10. Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması'na “Kıbrıslı Bestecilerin Şarkıları” konseptiyle 25 okuldan, toplam 30 grup katılacak.

10. Liselerarası Müzik Yarışması’nda, “En İyi Orkestra”, “En İyi İcra”, “En İyi Sahne Performansı”, “En İyi Enstrüman Ödülleri”, “En İyi Kız Solist”, “En İyi Erkek Solist” ve “Ekrem Yeşilada Özel Ödül” olmak üzere 11 kategoride toplam 17 ödül verilecek.