Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin, 23. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenleyeceği, Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği ve 13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı.

18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm karikatürcülerin katılım gösterebileceği yarışmaya son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak açıklandı.

Girne Belediyesi Kültür İşleri Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre, yarışmaya katılmak isteyenlerin eserlerini normal veya sigortalı posta veya kargo ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 13. Uluslararası Karikatür Yarışması, Posta Kutusu: 455 (Posta Kodu: 99000), Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs adresine gönderebileceği belirtildi. Açıklamanın devamında, yarışma hakkında bilgi almak isteyenlerin www.zeytinkarikaturleri.com adresine başvurabileceklerine yer verildi.

-Konular

Bu yıl 13. kez düzenlenecek olan Uluslararası Karikatür Yarışması konuları ise şu şekilde: Zeytin ve Zaman, Zeytin ve Tarih, Zeytin ve Mitoloji, Zeytin ve Teknoloji, Zeytin ve Kıbrıs, Zeytin ve Hayat, Zeytin ve Barış, Zeytin ve Savaş, Zeytin ve Sağlık, Zeytin ve Kadın, Zeytin ve Adam, Zeytin ve Çocuk, Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin’in Yararları, Zeytin ve Yağ Değirmenleri ve serbest konu.

-Ödüller

Girne Belediyesi Kültür İşleri Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre yarışmanın ödülleri ise şu şekilde:

Büyük Ödül:

30.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli

Zeytin konulu bölüm

Birincilik Ödülü: 15.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli, İkincilik Ödülü: Gümüş Zeytin Heykeli, Üçüncülük Ödülü: Bronz Zeytin Heykeli, 10 veya 20 Özel Ödül (Zeytin Heykeli)

Serbest konulu bölüm

Birincilik Ödülü: 15.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli, İkincilik Ödülü: Gümüş Zeytin Heykeli, Üçüncülük Ödülü: Bronz Zeytin Heykeli, 10 ile 20 Çizere Özel Ödül (Zeytin Heykeli)