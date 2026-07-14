15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı nedeniyle bugün ve yarın Lefkoşa’da bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde “İrade Bizim, Zafer Bizim” sloganıyla yapılacak etkinliklerin ilki, bu akşam saat 20.30’da Yunus Emre Enstitüsü’ndeki film gösterimi olacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl resmi töreni ise yarın sabah 08.30’da Boğaz Şehitliği’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde yarın saat 18.00’de ise Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonu’nda “Milli İrade ve Demokratik Direnç: 10. Yılında 15 Temmuz Paneli” yapılacak.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı ve 15 Temmuz Sergisi ise yine yarın akşam saat 20.30’da Selimiye Camii meydanında yer alacak.