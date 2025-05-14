Her Daim Doğa Dostları Derneği Başkanı Yusuf Şentuğ, 17 Mayıs Dünya Geri Dönüşüm Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şentuğ, günün; çevreyi koruma ve sürdürülebilirliği teşvik etme amacıyla kutlanan önemli bir gün olduğuna vurgu yaptı.

Şentuğ, Her Daim Doğa Dostları Derneği ve Toplumsal Varoluş Derneği olarak gün dolayısıyla Salamis ormanında, hem ormanları korumak hem de geri dönüşümün önemini vurgulayıp farkındalık yaratmak amacıyla 17 Mayıs cumartesi sabahı saat 07.00’de Yeniboğaziçi Halk Plajı park alanında toplanarak Salamis ormanının bir bölümünde geri dönüşümlü orman temizliği etkinliği yapacaklarını kaydetti.

Şentuğ, günün temel amaçlarını; “Atıkların azaltılması: Geri dönüşüm sayesinde çöplüklerde biriken atık miktarını azaltmak ve çevre kirliliğini önlemek, doğal kaynakların korunması: yeni malzeme üretimi için doğal kaynakların tükenmesini önlemek ve ekosistemleri korumak, enerji tasarrufu: geri dönüştürülmüş malzemelerden yeni ürünler üretmek, geleneksel üretim süreçlerine kıyasla daha az enerji tüketir, karbon salınımının azaltılması: atıkların yakılmasını ve yeni malzeme üretimini azaltarak sera gazı emisyonlarını düşürmek, döngüsel ekonomiyi desteklemek: ürünlerin mümkün olduğunca uzun süre kullanımda kalmasını sağlayarak sürdürülebilir bir ekonomik model oluşturmak” olarak sıraladı.

Şentuğ, bireylerden büyük endüstrilere kadar herkesin geri dönüşüm konusunda bilinçlenmesini sağlamak ve çevreye duyarlı alışkanlıklar geliştirmeye teşvik etmek için bugünün kutlandığını ifade etti.