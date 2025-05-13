KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Manas Yayınları adıyla yürüttüğü arşiv yayıncılığını elektronik lisanslı hale getirerek KKTC’de e-lisans alan ilk kurum oldu.

KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Dr. Ejder Sadrazam’ın verdiği bilgiye göre, TEZARUS Yazılım ve Bilgi Hizmetleri ile yapılan protokol kapsamında, Milli Araştırma Dairesi'nin tüm yayınlarının elektronik ortamda akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler tarafından erişilebilir olması sağlandı.

Sadrazam, Milli Araştırma Dairesi'nin bu adımla KKTC’de e-lisans alan ilk kurum olduğuna dikkat çekti. Sadrazam, Manas Yayınları’nın bilinirliğini artırmak için Türkiye ve diğer ülkelerde de önemli adımlar atılırken, geçmişte yayımlanan ve gelecekte yayımlanacak tüm kitap, dergi ve akademik içeriklerin dijital ortamda geniş kitlelere ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.