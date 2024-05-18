BEROVA

Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’ dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nde geçen yıl şubat ayında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden çocukları da unutmayan Bakan Berova, Şampiyon Melekler’ i özlem, rahmet ve saygıyla andı.

Berova mesajında şunları kaydetti;:

“19 Mayıs 1919, Türk milletinin, istiklal ve istikbaline her koşulda sahip çıkacağını tüm dünyaya ilan ettiği, destansı bir uyanışın tarihidir.

105 yıl önce bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, Samsun’a çıkarak milli mücadele ateşini yakmış, bu eşsiz mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuyla taçlanmıştır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu şanlı tarihi, Türk gençliğine ‘bayram’ olarak armağan etmiştir.

Tarihini bilen, değerlerine, kültürüne sahip çıkan, varoluş mücadelesini nesilden nesle aktarmayı başaran Türk milleti olarak, genç nesillerimize, dünya ile rekabet edebilecek eğitim, donanım, bilgi ve birikime sahip olabilmeleri için tüm imkânları seferber etmek bizlerin görevidir. Çünkü Türk gençliği umudumuz, Türk gençliği geleceğimizin teminatıdır.

Sevgili Gençler!

Aziz şehitlerimizin canları pahasına savundukları vatan toprakları, sizlere emanettir. Bu değerli emaneti sonsuza kadar koruyacağınıza yürekten inanıyorum.

Destansı bir uyanışın 105. yıl dönümde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, Türkiye Cumhuriyeti’nde geçen yıl şubat ayında meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden Şampiyon Meleklerimizi özlem, rahmet ve saygıyla anıyor, böylesi anlamlı bir günde başta gençlerimiz olmak üzere, tüm milletimizin bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajında, “Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde koruyarak, gençlerimize daha güzel bir gelecek sunma sorumluluğumuzu unutmamalıyız” dedi.

Özçınar gün dolayısıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatması, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin mihenk taşlarından biridir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını simgeleyen ve gençlerimize olan güvenin vurgulandığı önemli bir bayramdır.

Atatürk'ün gençlere olan inanç ve güvenini hatırlatan bu özel günün 105. yıl dönümünde yine büyük bir gurur yaşıyoruz.

Gençlik, bir milletin en dinamik ve yenilikçi kesimidir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası en iyi şekilde koruyarak, gençlerimize daha güzel bir gelecek sunma sorumluluğumuzu unutmamalıyız.

Bu vesileyle, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle anıyorum”