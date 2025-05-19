Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vatanın kurtuluşu yolunda Samsun’a çıkışının 106. yıl dönümü; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bu sabah BRT’de yayımlanan mesajıyla başladı.

Çavuşoğlu mesajında halka ve gençlere seslenerek, 19 Mayıs 1919’un, Gazi Mustafa Kemal’in Türk milletinin bağımsızlık inancından aldığı güçle milli mücadeleyi başlattığı tarihi bir gün olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “Aynı zamanda Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi, bağımsızlık sevdasıyla tutuşmuş bir halkın ayağa kalkışı, esarete karşı dimdik duruşunun adıdır” dedi.

Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bu tarihi gün, sadece bir zaferin ilk adımı değil, aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz gençliğe duyulan sarsılmaz güvenin ve inancın sembolüdür.

Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz’ diyerek, bu kutlu emaneti gençliğe teslim etmiştir.

Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler,

Bugün bizler, sizlere daha aydınlık, umut dolu ve barış içinde bir gelecek hazırlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak unutmayın ki, ülkemizi daha ileriye taşıyacak olan sizlerin fikirleri, sizlerin buluşları, sizlerin azmi ve kararlılığı olacaktır.

Vatan ve bayrak sevgisiyle yoğrulmuş bu şanlı mirası taşımak, siz gençlerin en kıymetli sorumluluğudur. Omuzlarınızdaki bu yükün ağırlığını ve sorumluluğunu asla unutmayın.

Sevgili gençler,

Biz size inanıyoruz. Dün olduğu gibi bugün de sizin sesinize kulak veriyor, sizi dinliyoruz. Hayallerinizi gerçekleştirmek, sizin istek ve beklentilerinizi karşılamak için hep birlikte çalışıyoruz.

Değerli öğretmenlerimiz,

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Yeni nesil, sizlerin eseri olacaktır’ sözünü şiar edinerek; gençlerimize rehberlik eden, onların zihnini bilgiyle, yüreğini vatan sevgisiyle yoğuran sizlere minnettarız. Bugünün umutlarını yarının aydınlık liderlerine dönüştüren emek ve özveriniz, milletimizin en büyük güvencesidir. Geleceği inşa eden nesilleri yetiştirme sorumluluğunuzda gösterdiğiniz gayret ve fedakârlık için siz değerli öğretmenlerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Genç nesillerimizle inşa edeceğimiz daha müreffeh yarınlar için Atatürk’ün fikir ve eserlerini anlamaya, anlatmaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; siz gençlerimizin ve tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”