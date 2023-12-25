Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yapım ve yönetmenliğinde hazırlanan “1963 Lefkoşa” belgeseli 21 Aralık anma programı kapsamında gösterildi.

Verilen bilgiye göre, GAÜ İletişim Fakültesi tarafından “21 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası” nedeniyle GAÜ Spectrum Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Neriman Saygılı, yaşanılanların geleceğe aktarılmasının önemine dikkat çekti

“1963 Lefkoşa” belgeselinin yapımcısı ve yönetmeni Muharrem Özdemir ise amaçlarının Kıbrıs Türk halkının mücadelesini ve uğradığı haksızlıkları dünyaya duyurmak olduğunu kaydetti.

GAÜ’nün bu konuda hassasiyetine de dikkat çeken Özdemir, Türkay Akpınar ve Memduh Erdal'a katkıları nedeniyle teşekkür etti.