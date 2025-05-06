Ülkemizde faaliyet gösteren Kuruçeşme Master Futbol Takımı tarafından organize edilen “1.Rıfat Karapınar Anı Turnuvası” 12 Mayıs’ta başlıyor.

Lefkoşa Göçmenköy Sahasında oynanacak turnuvaya toplam 8 takım katılıyor.

Çekilen kura sonucunda turnuva kapsamında A Grubunda: Değirmenlik, Alsancak, Mr.Pipe ve Kuzey Master Takımları, B Grubunda ise: Sarınç, Göçmenköy , Girne ve Kuruçeşme Master Takımları mücadele edecek.

Kuruçeşme Master Futbol Takımı yöneticileri, "Bir efsaneye saygı, sahaya yansıyan hatıralar" sloganıyla tüm sporseverleri bu heyecanlı ve çekişmeli geçmesi beklenen turnuvayı izlemeye davet etti.