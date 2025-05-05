Milli Olimpiyat Komitesi kurucu başkanı ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun kurucu başkanı Ahmed Sami Topcan 20. ölüm yıldönümünde anıldı.

Topcan için mezarı başında annma töreni yapıldı.

Anma törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ve sporseverler katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı konuşmada Ahmet Sami Topcan’ın hem devlet adamı hem de spora büyük hizmetler veren bir kişilik olduğunu belrtti.

Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Orçun Kamalı ise Olimpiyat Evi’nde Ahmet Sami Topcan’I yaşatacaklarını açıkladı.