Polis önceki gün 2 bini aşkın sürücüyü kontrol ederken, 500’e yakın sürücüyü de rapor etti.

Sürat, alkol, emniyet kemeri takmama, seyir halindeyken cep telefonu kullanma yine ilk sıradaki trafik suçlarından oldu.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, polis önceki gün 2 bin 111 araç sürücüsünü denetledi, 479 sürücüyü rapor etti. 2 sürücü tutuklanırken, 42 araç da trafikten men edildi.

Rapor edilen 479 sürücüden 222’sinin süratli, 19’unun alkollü, 2’sinin sürüş ehliyetsiz ve sigortasız, 21’inin seyrüsefer ruhsatsız, 5’inin sigortasız araç kullandığı tespit edildi.

59 sürücünün cep telefonu kullandığı, 40 sürücünün emniyet kemeri takmadığı, 3 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı belirlenirken, 108 sürücü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.