Din İşleri Başkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü ve Din Hizmetleri Müşavirliği’nin katkılarıyla dün Haspolat’taki Hala Sultan Cami bahçesinde, “2.Geleneksel Çocuk Şöleni” düzenlendi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, etkinlikte, çuval yarışı, halat çekme, balon patlatma, geleneksel okçuluk, ahşap baskı seramik ve ebru sanatı gibi aktiviteler yer aldı.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral selamlama konuşmasında, geçen yıl ilki, bu yıl da ikincisi düzenlenen şenliğin geleneksel hale geldiğini belirterek, çocukların hem öğrenip, hem de eğlendiği bu tür etkinliklerle toplumsal bağları güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Moral, başta Din İşleri Başkanlığı personeli, Yunus Emre Enstitüsü, Din Hizmetleri Müşavirliği ve görevliler olmak üzere etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Şölenin sonunda, Din Hizmetleri Müşavir Vekili, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Hukuk Müşaviri ve Din İşleri Başkanlığı Bölge Sorumluları, dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim etti.