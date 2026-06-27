Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde; 2 bin 296 araç sürücüsü kontrol edildi. Trafik kurallarına uymayan 405 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 33 araç ise trafikten men edildi ve bir sürücü de tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre rapor edilen trafik suçları şöyle:

“238’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 14’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, üçü sigortasız araç kullanmak, üçü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, sekizi muayenesiz araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, üçü trafik ışıklarına uymamak, 15’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 3'ü koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak, 3'ü aracın ışık kurallarına uymamak ve 82’si diğer trafik suçları.”