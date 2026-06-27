KKTC Fenerbahçeliler Derneği, geleneksel 19.07 Balosunu bu yıl da üyeleri ve Fenerbahçe camiasını bir araya getirecek özel bir geceyle düzenliyor.

Derneğin kuruluşunun 20. yılı kapsamında gerçekleştirilecek balo, 19 Temmuz 2026 Pazar günü Concorde Tower Hotel’de yapılacak.

Gecede sanatçı Murat Mermer sahne alırken, müzik ziyafeti DJ Emre Berkay’ın performansıyla devam edecek.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği tarafından yapılan davette, basın mensupları da geceye davet edilerek, “Düzenlediğimiz 19.07 Balo Gecesi’nde siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten onur duyarız.” ifadelerine yer verildi.

Etkinliğe ilişkin rezervasyon ve detaylı bilgi için 0 533 863 43 52 numaralı telefondan iletişime geçilebileceği belirtildi.