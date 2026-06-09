MUFLONS yürüyüş grubu ile Girne Hayvan Kurtarma Derneği iş birliğinde “2. Geleneksel Hayvan Kurtarma Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

MUFLONS yürüyüş grubundan verilen bilgiye göre, farkındalık amacıyla yapılan yürüyüş kapsamında çok sayıda firma ve hayvansever mama bağışında bulundu, bazı firmalar da düzenli mama desteği sağlayarak projeye katkı sundu.

MUFLONS ve Girne Hayvan Kurtarma Derneği yetkilileri, dayanışmanın büyüyerek devam etmesini temenni ederek kurumları ve vatandaşları sokak hayvanlarına sürdürülebilir destek vermeye davet etti.

Bağışlar doğrudan dernek hesaplarına aktarılırken, 200 TL'lik bir katkının bile birçok hayvanın yaşam koşullarını iyileştirebileceği çağrısında bulunularak, bağış hesapları şöyle aktarıldı:

“Creditwest Bank, Alıcı Adı: Girne Hayvan Kurtarma, TL IBAN: CT81 1360 9431 0000 0001 0116 2309, GBP IBAN: CT95 1360 9431 0000 0001 0116 0796, Açıklama: MUFLONS”