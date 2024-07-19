20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Boğaz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Bugün saat 18.00’de başlayan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri ile siyasi parti, kurum, kuruluş temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Şehitliğe çelenkler sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Şehitlik Özel Defteri’ni imzalamasının ardından son buldu.

- Tatar: "Fedakarlıkların en büyüğünü yapıp canlarınızı verdiniz"

Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Deftere şunları kaydetti:

“Aziz Şehitlerimiz;

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 50'nci yılında bir kez daha sizleri rahmetle ve saygı ile anıyoruz.

Kıbrıs Türk Halkının özgürlüğü ve bağımsızlığı için fedakarlıkların en büyüğünü yapıp canlarınızı vererek genç yaşta gözünüz kırpmadan şehitlik mertebesine eriştiniz. Sizler, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda başı dik, özgür insanlar olarak yaşayabilsin diye büyük fedakarlık yaptınız. Sizlerin bu fedakarlığı yeni kuşaklarımıza bağımsızlık, huzur ve refah içinde bir geleceğe ulaşabilmeleri için gerekli zemini oluşturmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti'nin de büyük desteğiyle bu zemin üzerinde yükselerek haklarımızın ve geleceğimizin güvence altına alınacağı, bağımsızlık, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içerisinde, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statümüz korunarak acil bir çözüme ulaşmak için uğraşlarımızı ve ülkemizi tanıtmak için uluslararası temasları sürdüreceğiz.

Bu amaçla sizleri bir kez daha saygıyla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”

- Güler: "Eşsiz kahramanlıklarınız, Türk tarihinin en müstesna köşesinde yerini almıştır"

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Özel Defter’e şunları yazdı:

“Asil milletimizin kahraman evlatları Aziz Şehitlerimiz;

Sizler, türlü haksızlık ve zulümlere maruz kalan Kıbrıslı soydaşlarımızın haklarını müdafaa etmek için kahramanca mücadele ettiniz ve bu uğurda canlarınızı feda ederek şehitlik makamına ulaştınız.

Bugün Kıbrıs Türk'ü adada güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşıyorsa bunda en büyük pay siz aziz şehitlerimize aittir.

Büyük fedakarlıklarınızla bizlere emanet ettiğiniz bu toprakları ve Kıbrıslı kardeşlerimizin haklarını korumak bizlerin de en önemli vazifelerinden biridir. Ortaya koyduğumuz eşsiz kahramanlıklarınız, Türk tarihinin en müstesna köşesinde yerini almıştır. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gelecek nesilleri, sizleri her zaman rahmet ve minnetle yad edecek ve kıymetli hatıranız gönüllerimiz de daima yaşayacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; vatan, bayrak ve istiklali uğruna büyük bir mücadele verip bu kutsal topraklarda Kıbrıs Türkü'nün varlığını ebedi kılan ve bizlere bu gurur gününü yaşatan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, mücahit ve mücahidelerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.

Ruhlarınız şad olsun.”