Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ahmet Karaoğulları, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okullarda yaşanan silahlı saldırılar nedeniyle hayatını kaybedenler için duyduğu üzüntüyü belirterek, Türkiye Eğitim-Sen Başkanı Kemal Irmak‘a dayanışma mesajı gönderdi.

Karaoğulları mesajında, “Kahramanmaraş ve Şanlıurfa şehirlerindeki okullarda yaşanan silahlı saldırılar esnasında öğretmen ve öğrencilerin hayatlarını kaybetmelerinden duyduğumuz derin üzüntüyü belirtir, sizlere, kayıp yakınlarına ve tüm Türkiye’ye başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu olayların münferit olmadığını belirten Karaoğulları, esas sorumlunun öğretmenleri itibarsızlaştıran, bilimsel ve laik eğitimi savunanları hedef gösterenler olduğunu savunarak, eleştirilerde bulundu.

Türkiye Eğitim-Sen’in Milli Eğitim Bakanlığı önünde başlattığı “yaşam nöbeti” eylemi ve KESK ile başlatılan “Şiddete Karşı Yaşam Hakkı İçin” iş bırakma eylemini selamladıklarını belirten Karaoğulları, mücadelelerine destek ve dayanışma belirtti.